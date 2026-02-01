Апокалипсис сегодня

Капитана Уилларда отправляют в Камбоджу с секретным спецзаданием: обнаружить и уничтожить сошедшего с ума полковника Курца, скрывающегося где-то в джунглях. Ему придется плыть на катере по Меконгу, сквозь все кошмары Вьетнамской войны, и еще непонятно, каким Уиллард доберется до конечного пункта своего назначения, если доберется вообще…