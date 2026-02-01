Рязань
Пнд, 16
-10°
Втр, 17
-9°
Срд, 18
-7°
ЦБ USD 77.19 0 14/02
ЦБ EUR 91.56 -0.15 14/02
Нал. USD 76.88 / 77.20 16/02 08:00
Нал. EUR 91.31 / 92.40 16/02 08:00
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 17:35
845
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
1 316
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 920
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 688
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Кино

Апокалипсис сегодня

Капитана Уилларда отправляют в Камбоджу с секретным спецзаданием: обнаружить и уничтожить сошедшего с ума полковника Курца, скрывающегося где-то в джунглях. Ему придется плыть на катере по Меконгу, сквозь все кошмары Вьетнамской войны, и еще непонятно, каким Уиллард доберется до конечного пункта своего назначения, если доберется вообще…

Страна
США
Режиссёр
Фрэнсис Форд Коппола
Актёры
Марлон Брандо, Мартин Шин, Роберт Дювалл, Фредерик Форрест, Деннис Хоппер, Сэм Боттомс, Лоренс Фишберн, Альберт Холл, Харрисон Форд, Коллин Кэмп
Продолж.
147 мин.
Премьера
5 февраля 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Драма, Война

