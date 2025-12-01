Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 23
-4°
Срд, 24
-7°
Чтв, 25
-4°
ЦБ USD 78.59 -0.72 24/12
ЦБ EUR 92.81 -0.05 24/12
Нал. USD 78.51 / 79.40 23/12 18:30
Нал. EUR 92.70 / 93.54 23/12 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Куда поехать на машине с семьей на новогодние праздники? Маршруты по Р...
Новый год — это не только праздничная елка, застолье, м...
6 часов назад
233
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
16 декабря 17:25
1 041
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
6 412
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 626
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Анимационная программа у новогодней елки
27 декабря в 11:00
Праздники

Анимационная программа у новогодней елки

ДК «Приокский»

Дворец культуры «Приокский» приглашает самых маленьких жителей города на интерактивное представление у новогодней ёлки по мотивам русской народной сказки «Кот, петух и лиса». Петушок и Кот Котофеич готовятся к встрече с Дедом Морозом и загадывают желания, но коварная Лисица пытается помешать празднику, похитив Петушка!

Вместе со сказочными героями ребята будут петь, танцевать, играть и весело кружиться в хороводе у сверкающей разноцветными огнями ёлки! Присоединяйтесь к нам всей семьёй, чтобы окунуться в атмосферу волшебства. Вас ждут захватывающие приключения с участием ростовых кукол. Подарите своим детям незабываемый праздник, наполненный сказкой и верой в чудеса! Для детей от 7 лет пройдет спектакль «Приключение в лесном царстве». В самом сердце заснеженного леса, где, как кажется, царит предпраздничное спокойствие, зреет настоящий заговор! Тётушка Коряга — старая, хитрая и очень обаятельная проказница, заручившись помощью сонного и нерешительного Лешего и болтливой Сороки, похищает Снегурочку. Новый год под угрозой срыва! Кто придет на помощь Снегурочке? Сможет ли он раскрыть секрет заколдованного болота, перехитрить Корягу и спасти праздник? На эти вопросы найдут ответы все, кто посетит представление, а также побывает на встрече с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами у новогодней ёлки.

Новогоднюю анимацию представят артисты Народного коллектива Рязанской области — молодёжного театра «Нюанс» МАУК «ДК «Приокский» г. Рязани (художественный руководитель Иван Черно-Иваненко).

Возраст
0+