Анимационная программа у новогодней елки

Дворец культуры «Приокский» приглашает самых маленьких жителей города на интерактивное представление у новогодней ёлки по мотивам русской народной сказки «Кот, петух и лиса». Петушок и Кот Котофеич готовятся к встрече с Дедом Морозом и загадывают желания, но коварная Лисица пытается помешать празднику, похитив Петушка!

Вместе со сказочными героями ребята будут петь, танцевать, играть и весело кружиться в хороводе у сверкающей разноцветными огнями ёлки! Присоединяйтесь к нам всей семьёй, чтобы окунуться в атмосферу волшебства. Вас ждут захватывающие приключения с участием ростовых кукол. Подарите своим детям незабываемый праздник, наполненный сказкой и верой в чудеса! Для детей от 7 лет пройдет спектакль «Приключение в лесном царстве». В самом сердце заснеженного леса, где, как кажется, царит предпраздничное спокойствие, зреет настоящий заговор! Тётушка Коряга — старая, хитрая и очень обаятельная проказница, заручившись помощью сонного и нерешительного Лешего и болтливой Сороки, похищает Снегурочку. Новый год под угрозой срыва! Кто придет на помощь Снегурочке? Сможет ли он раскрыть секрет заколдованного болота, перехитрить Корягу и спасти праздник? На эти вопросы найдут ответы все, кто посетит представление, а также побывает на встрече с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами у новогодней ёлки.

Новогоднюю анимацию представят артисты Народного коллектива Рязанской области — молодёжного театра «Нюанс» МАУК «ДК «Приокский» г. Рязани (художественный руководитель Иван Черно-Иваненко).