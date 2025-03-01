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Алые паруса
25 апреля в 19:00
Театр

Алые паруса

Рязанский областной музыкальный театр

Невероятная история, рассказанная Александром Грином, легла в основу мюзикла. На сцене театра зрители встретятся не только с Ассоль и с капитаном Греем. Но будет и много нового, в том числе действующие лица и сюжетные ходы, потому что либретто писал все же не Александр Грин, а двое современных драматургов — Михаил Бартенев и Андрей Усачев. Однако, основная мысль неизменна — вера в любовь и ожидание чуда.

Вы увидите, как мечта об алых парусах, которая столько лет живет в сердце юной Ассоль, становится явью, одержав победу над грубостью и бессердечностью окружающего мира. Мюзикл «Алые паруса» — это яркое, зрелищное шоу, сочетающее в себе завораживающую музыку М. Дунаевского, красочные костюмы, захватывающие спецэффекты и профессиональную игру артистов.

Режиссёр
Александр Сапрунов
Возраст
12+