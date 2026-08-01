Алмаз «Сердце Персии»

Школьник Леша обожает истории о пиратах, древних сокровищах и загадочных артефактах. Во время семейного отдыха на море он случайно становится свидетелем сделки похитителей легендарного алмаза «Сердце Персии». Пытаясь помешать злодеям, Леша оказывается один в чужой стране, где ему предстоит перехитрить опасных преследователей, обрести новых друзей и сделать все, чтобы вернуть бесценную реликвию.