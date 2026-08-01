Алмаз «Сердце Персии»

Школьник Леша обожает истории о пиратах, древних сокровищах и загадочных артефактах. Во время семейного отдыха на море он случайно становится свидетелем сделки похитителей легендарного алмаза «Сердце Персии». Пытаясь помешать злодеям, Леша оказывается один в чужой стране, где ему предстоит перехитрить опасных преследователей, обрести новых друзей и сделать все, чтобы вернуть бесценную реликвию.
- Страна
- Россия
- Режиссёр
- Иван Кульнев
- Актёры
- Яромир Зайцев, Марк Румянцев, Ирина Темичева, Иван Стебунов, Татьяна Орлова, Татьяна Щанкина, Владимир Сычев, Тельман Сулейманов, Виктор Захаров, Ирина Шатохина
- Продолж.
- 90 мин.
- Премьера
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27 августа 2026 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Приключение, Комедия