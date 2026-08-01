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Алмаз «Сердце Персии»

Школьник Леша обожает истории о пиратах, древних сокровищах и загадочных артефактах. Во время семейного отдыха на море он случайно становится свидетелем сделки похитителей легендарного алмаза «Сердце Персии». Пытаясь помешать злодеям, Леша оказывается один в чужой стране, где ему предстоит перехитрить опасных преследователей, обрести новых друзей и сделать все, чтобы вернуть бесценную реликвию.

Страна
Россия
Режиссёр
Иван Кульнев
Актёры
Яромир Зайцев, Марк Румянцев, Ирина Темичева, Иван Стебунов, Татьяна Орлова, Татьяна Щанкина, Владимир Сычев, Тельман Сулейманов, Виктор Захаров, Ирина Шатохина
Продолж.
90 мин.
Премьера
27 августа 2026 в России
Возраст
6+
Жанры
Приключение, Комедия

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