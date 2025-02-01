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Алексей Глызин
1 марта в 18:00
Концерты

Алексей Глызин

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Сольный концерт заслуженного артиста России Алексея Глызина в рамках большого тура.

В программе прозвучат лучшие хиты, среди которых — «Ты не ангел», «Зимний сад», «Поздний вечер в Сорренто», «Письма издалека», «То ли воля, то ли не воля» и другие родные и любимые с детства композиции.

Зрителей ожидает большая программа, живой звук и великолепное выступление профессионального музыканта. Билет на концерт Алексея Глызина может стать прекрасным подарком для ценителей его творчества и любителей добрых и вдохновляющих песен.

Возраст
6+