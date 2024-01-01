Алексей Брянцев — это исполнитель с уникальным тембром голоса — бархатным баритоном. Он один из самых востребованных артистов российской эстрады. Его концерты проходят на одном дыхании. Своими неподражаемыми песнями и красивым голосом он погружает слушателей в мир музыки и волшебства.

На концерте будут исполнены не только популярные сольные песни: «Мне не хватает твоих глаз», «Спасибо что ты есть», «Как долго я тебя искал», «Твои глаза магнит», «Ты самая красивая невеста», но и знаменитые дуэтные хиты: «Привет малыш», «Заходи ко мне во сне в гости», «Я все еще тебя люблю» и другие. Полностью живое исполнение создает незабываемую атмосферу общения артиста со зрителем.