Александр постоянный участник многих телевизионных проектов — финалист шоу «Народный артист», серебряный призёр проекта «Голос», участник шоу перевоплощений «Точь-в-точь» и финалист шоу «Фантастика» на Первом канале. 27 апреля 2025 года Александр Панайотов стал победителем шестого сезона шоу «Маска» на НТВ!

Сильнейший вокал, необычайный артистизм, оригинальность и многообразие образов, создаваемых этим исполнителем, сопровождают каждое его выступление и с восторгом принимаются публикой. Его имя — это знак качественной музыки. Каждый его концерт — великолепное сочетание вокальных и инструментальных импровизаций, это работа команды профессионалов, создающих идеальное шоу, наполненное визуальными спецэффектами, живым звуком, при участии самых лучших музыкантов страны.