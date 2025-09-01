Рязань
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
1 093
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
905
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
952
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
2 835
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Александр Панайотов
11 октября в 18:00
Концерты

Александр Панайотов

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Александр постоянный участник многих телевизионных проектов — финалист шоу «Народный артист», серебряный призёр проекта «Голос», участник шоу перевоплощений «Точь-в-точь» и финалист шоу «Фантастика» на Первом канале. 27 апреля 2025 года Александр Панайотов стал победителем шестого сезона шоу «Маска» на НТВ!

Сильнейший вокал, необычайный артистизм, оригинальность и многообразие образов, создаваемых этим исполнителем, сопровождают каждое его выступление и с восторгом принимаются публикой. Его имя — это знак качественной музыки. Каждый его концерт — великолепное сочетание вокальных и инструментальных импровизаций, это работа команды профессионалов, создающих идеальное шоу, наполненное визуальными спецэффектами, живым звуком, при участии самых лучших музыкантов страны.

Возраст
12+