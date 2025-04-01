7 МАЯ в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике начинает свою работу выставка «Александр Дейнека. Певец новой жизни», посвященная 125-летию со дня рождения выдающегося советского художника.

На выставке будет представлено более 100 полотен кисти мастера из коллекции Государственного Русского музея и Курской государственной картинной галереи им. А.А. Дейнеки. Уникальность проекта состоит в том, что впервые на одной площадке будут представлены произведения из двух самых крупных в стране собраний работ художника.

В творчестве А. Дейнеки в полной мере отразилось устремление к новым формам общественной жизни — труда, индустрии, города, спорта, новому человеку, иными словами, отразилась эпоха. Главной темой для него стала современность не только в сюжетах, но, прежде всего, в самом строе и ритме произведений, в ответственном и взволнованном отношении к своему времени.

Выставка отражает все периоды творческого пути художника — от ранней графики начала 1920-х, до поздней большеформатной живописи конца 1950-х-1960 годов. Важно, что собрание позволяет показать и все жанры, и многие любимые темы мастера — молодость и спорт, сельские пейзажи и пейзажи с индустриальными мотивами, заграничные путешествия, военную тему.