Дочь якутского программиста Спиридона Дьяконова погибает в жестоком теракте. Герой в поисках справедливости отправляется в зону специальной военной операции и поступает добровольцем в Запорожский батальон. Спиридон получает позывной «Алдан» находит новую цель в жизни — найти убийц дочери и защищать жизни других. Это история о боли, мужестве и искуплении на фоне реальных событий. Впереди — опасный путь, полный испытаний, которые не только закалят его характер, но и откроют в нем силу, о которой «Алдан» не подозревал…
- Режиссёр
- Дмитрий Кольцов
- Актёры
- Луис Пер Бруно, Дмитрий Дюжев, Иван Охлобыстин, Илья Яковлев, Джефф Монсон, Ольга Красько, Эрхан Нохоев, Арвид Книппенберг, Семен Пегов, Алексей Иванков
- Продолж.
- 97 мин.
- Премьера
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2025-05-01 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Драма, Война