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Алдан
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Алдан

Дочь якутского программиста Спиридона Дьяконова погибает в жестоком теракте. Герой в поисках справедливости отправляется в зону специальной военной операции и поступает добровольцем в Запорожский батальон. Спиридон получает позывной «Алдан» находит новую цель в жизни — найти убийц дочери и защищать жизни других. Это история о боли, мужестве и искуплении на фоне реальных событий. Впереди — опасный путь, полный испытаний, которые не только закалят его характер, но и откроют в нем силу, о которой «Алдан» не подозревал…

Режиссёр
Дмитрий Кольцов
Актёры
Луис Пер Бруно, Дмитрий Дюжев, Иван Охлобыстин, Илья Яковлев, Джефф Монсон, Ольга Красько, Эрхан Нохоев, Арвид Книппенберг, Семен Пегов, Алексей Иванков
Продолж.
97 мин.
Премьера
2025-05-01 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Драма, Война

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