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Академия четвероногих

Это история о неудачливом воспитателе собак Паскале, который после череды неприятностей решает открыть собственную школу дрессировки. Из-за досадной ошибки при печати рекламных листовок вместо ушастых и хвостатых учеников на пороге школы оказываются озорные … дети! К счастью, очень быстро это недоразумение превращается в веселое и увлекательное путешествие, в ходе которого и Паскаль, и ребята научатся поддерживать друг друга и станут настоящей «стаей».

Режиссёр
Тони Кей
Актёры
Белла Торн, Джина Гершон, Коллин Кэмп, Ленни Кравиц, Тейлур Пейдж, Стивен Дорфф, Беверли Д'Анджело, Джулия Фокс, Гас Ван Сэнт, Пэрис Хилтон, Финнеас О'Коннелл, Брок О'Херн, Гэвин Россдейл, Лука Саббат, Джон МакЭнрой, Вито Шнабель, Лэрд Гамильтон
Продолж.
90 мин.
Премьера
2024-11-14 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Комедия, Криминал

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