Академия четвероногих

Это история о неудачливом воспитателе собак Паскале, который после череды неприятностей решает открыть собственную школу дрессировки. Из-за досадной ошибки при печати рекламных листовок вместо ушастых и хвостатых учеников на пороге школы оказываются озорные … дети! К счастью, очень быстро это недоразумение превращается в веселое и увлекательное путешествие, в ходе которого и Паскаль, и ребята научатся поддерживать друг друга и станут настоящей «стаей».