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А вы, все трое — мой отец?
11 февраля в 19:00
Театр

А вы, все трое — мой отец?

МКЦ

— Знакомься, дорогой, это мой папа! — Как, и этот тоже?! …

О своем отце Настя знала лишь то, что он — герой короткого курортного романа ее матери. Поэтому публикуя в газете не отправленое мамой письмо, девушка рассчитывала только на чудо… Однако чудес много не бывает, и однажды на пороге Настиного дома один за другим стали появляться… отцы, да еще какие!..

Комедия со смыслом гарантированного качества от знаменитого сценариста Олега Антонова. Автора сценариев к фильмам «Сирота Казанская», «Новогодний детектив», «Апостол», «Garpastum», «Бес в ребро, или великолепная четверка», пьес «Смертельный номер», «Первый снег» и др.

Режиссёр
Олег Антонов, Петр Белышков
Актёры
Анатолий Васильев, Андрей Леонов, Владимир Долинский, Ольга Лифенцева, Александр Пашков, Сергей Рудзевич, Дмитрий Белоцерковский, Александр Семчев
Возраст
12+
Жанры
Комедия