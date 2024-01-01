— Знакомься, дорогой, это мой папа! — Как, и этот тоже?! …
О своем отце Настя знала лишь то, что он — герой короткого курортного романа ее матери. Поэтому публикуя в газете не отправленое мамой письмо, девушка рассчитывала только на чудо… Однако чудес много не бывает, и однажды на пороге Настиного дома один за другим стали появляться… отцы, да еще какие!..
Комедия со смыслом гарантированного качества от знаменитого сценариста Олега Антонова. Автора сценариев к фильмам «Сирота Казанская», «Новогодний детектив», «Апостол», «Garpastum», «Бес в ребро, или великолепная четверка», пьес «Смертельный номер», «Первый снег» и др.
- Режиссёр
- Олег Антонов, Петр Белышков
- Актёры
- Анатолий Васильев, Андрей Леонов, Владимир Долинский, Ольга Лифенцева, Александр Пашков, Сергей Рудзевич, Дмитрий Белоцерковский, Александр Семчев
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Комедия