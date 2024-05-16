7 дней, 7 ночей

Некогда дружная и любящая семья Гуреевых оказывается на грани развода. Супруги Ольга и Сергей отдалились друг от друга, а дети Антон и Настя переживают за родителей. Сергей, модный фотограф, получает задание слетать на выставку. Он пытается отказаться от командировки, так как у Насти день рождения. Ольга, в очередной раз разочаровавшись в поступке мужа, уже готова подать на развод… Но вот восьмилетняя Настя, их дочь, покупает на подаренные деньги путевку для всей семьи в Армению. Семью Гуреевых ожидают веселые приключения, в том числе и погружение в колорит местной свадьбы, которую празднуют как раз 7 дней и 7 ночей! Пройдут они и свои собственные испытания, которые помогут понять, что же в этой жизни самое ценное и важное.
- Режиссёр
- Айк Кбеян
- Актёры
- Зоя Бербер, Сергей Марин, Егор Николаенко, София Петрова, Арман Навасардян, Алина Баркалова, Юля Шарова, Армен Маргарян, Левон Арутюнян
- Продолж.
- 100 мин.
- Премьера
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2024-05-16 00:00:00 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Комедия