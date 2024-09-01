Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 27
23°
Сбт, 28
25°
Вск, 29
23°
ЦБ USD 92.71 0.3 28/09
ЦБ EUR 103.47 0.28 28/09
Нал. USD 91.90 / 92.30 27/09 18:30
Нал. EUR 102.00 / 102.49 27/09 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани начали активно застраивать заливные луга Оки. Там появится це...
В феврале 2024 года власти приняли изменения в генплан...
Вчера 16:26
6 576
В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирова...
18 сентября 15:36
5 501
В чем заключается работа каменщика? «Зеленый сад» продолжает рассказыв...
Каменщики существуют ровно столько, сколько люди занима...
16 сентября 17:06
7 699
В Рязанской области построят уникальный индустриально-складской компле...
На прошедшем в июне этого года Международном экономичес...
13 сентября 09:36
9 848
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
59 августа
28 сентября в 15:00
Праздники

59 августа

Рязанская ВДНХ

Фестиваль «59 АВГУСТА» на Рязанской ВДНХ

Программа фестиваля:

15:00-18:00

Осенний маркет локальных брендов;

Выставка ретро-автомобилей;

Интерактивная программа для детей;

Танцевальные мастер-классы

16:00-17:00

Мастер-класс по Salsa casino от студии танцев для взрослых Gente Libre;

17:00-18:00

Мастер-класс аргентинского танго;

Творческие мастер-классы

15:00-17:00

Мастер-класс по созданию декоративной витой косички из лозы от мастера Александра Пересыпкина;

15:00-17:00

Мастер-класс по созданию уникальных украшений от мастерской ремесленных вещиц «ПАРТИЗАНЕРЯЗАНИ»;

15:00-17:00

Мастер-класс «Тыковки-игольницы» от мастерской «Ангельское пёрышко»;

17:00-18:00

Мастер-класс по созданию «Картина в стиле «Бохо» от мастера Екатерины Липатовой;

17:00

Выступление танцевальной студии FUNKY ORANGE у павильона 10 «Легкая промышленность»

17:00-18:00

Мастер-класс по созданию брелков из кожи от Николая Зарубина;

18:00-20:00

Концертная программа группы FEELIN’S и Антона Токарева.

Возраст
0+