Фестиваль «59 АВГУСТА» на Рязанской ВДНХ
Программа фестиваля:
15:00-18:00
Осенний маркет локальных брендов;
Выставка ретро-автомобилей;
Интерактивная программа для детей;
Танцевальные мастер-классы
16:00-17:00
Мастер-класс по Salsa casino от студии танцев для взрослых Gente Libre;
17:00-18:00
Мастер-класс аргентинского танго;
Творческие мастер-классы
15:00-17:00
Мастер-класс по созданию декоративной витой косички из лозы от мастера Александра Пересыпкина;
15:00-17:00
Мастер-класс по созданию уникальных украшений от мастерской ремесленных вещиц «ПАРТИЗАНЕРЯЗАНИ»;
15:00-17:00
Мастер-класс «Тыковки-игольницы» от мастерской «Ангельское пёрышко»;
17:00-18:00
Мастер-класс по созданию «Картина в стиле «Бохо» от мастера Екатерины Липатовой;
17:00
Выступление танцевальной студии FUNKY ORANGE у павильона 10 «Легкая промышленность»
17:00-18:00
Мастер-класс по созданию брелков из кожи от Николая Зарубина;
18:00-20:00
Концертная программа группы FEELIN’S и Антона Токарева.
- Возраст
- 0+