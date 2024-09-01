Фестиваль «59 АВГУСТА» на Рязанской ВДНХ

Программа фестиваля:

15:00-18:00

Осенний маркет локальных брендов;

Выставка ретро-автомобилей;

Интерактивная программа для детей;

Танцевальные мастер-классы

16:00-17:00

Мастер-класс по Salsa casino от студии танцев для взрослых Gente Libre;

17:00-18:00

Мастер-класс аргентинского танго;

Творческие мастер-классы

15:00-17:00

Мастер-класс по созданию декоративной витой косички из лозы от мастера Александра Пересыпкина;

15:00-17:00

Мастер-класс по созданию уникальных украшений от мастерской ремесленных вещиц «ПАРТИЗАНЕРЯЗАНИ»;

15:00-17:00

Мастер-класс «Тыковки-игольницы» от мастерской «Ангельское пёрышко»;

17:00-18:00

Мастер-класс по созданию «Картина в стиле «Бохо» от мастера Екатерины Липатовой;

17:00

Выступление танцевальной студии FUNKY ORANGE у павильона 10 «Легкая промышленность»

17:00-18:00

Мастер-класс по созданию брелков из кожи от Николая Зарубина;

18:00-20:00

Концертная программа группы FEELIN’S и Антона Токарева.