55 лет на сцене: Олег Газманов

Народный и Заслуженный артист России представит свой юбилейный концерт «55 лет на сцене». Его мелодии легко запомнить, они сразу становятся родными и остаются с нами на всю жизнь. Многие его песни стали культовыми и звучат уже десятки лет. Их знают и поют уже несколько поколений. В живом исполнении Олега Газманова в сопровождении Большого симфонического оркестра прозвучат песни разных лет — от лирики и веселых танцевальных до глубоко патриотических произведений. Будут и премьеры новых песен! Скучно не будет!