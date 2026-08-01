40 свиданий, 40 ночей

У Леи в жизни все под контролем… кроме мужчин и аренды за квартиру, которую надо платить. После очередного неудачного свидания бабушка предлагает героине сделку: найти достойного парня за 40 свиданий, и та покроет аренду ее квартиры на целый год.
- Страна
- США
- Режиссёр
- Энди Дилейни
- Актёры
- Энни Поттс, Бейли Мэдисон, Джереми Кулхейн, Джоэл Кортни, Эрик Нельсен, Стерлинг Найт, Джек Шумахер, Джай Родригес, Марк Хапка, Миа Чаллис, Дженнифер Гриффин, Рэнди МакДауэлл
- Продолж.
- 101 мин.
- Премьера
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13 августа 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Романтика