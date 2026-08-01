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40 свиданий, 40 ночей

У Леи в жизни все под контролем… кроме мужчин и аренды за квартиру, которую надо платить. После очередного неудачного свидания бабушка предлагает героине сделку: найти достойного парня за 40 свиданий, и та покроет аренду ее квартиры на целый год.

Страна
США
Режиссёр
Энди Дилейни
Актёры
Энни Поттс, Бейли Мэдисон, Джереми Кулхейн, Джоэл Кортни, Эрик Нельсен, Стерлинг Найт, Джек Шумахер, Джай Родригес, Марк Хапка, Миа Чаллис, Дженнифер Гриффин, Рэнди МакДауэлл
Продолж.
101 мин.
Премьера
13 августа 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Романтика

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