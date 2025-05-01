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365
23 мая в 10:00
Выставки

365

Фотодом

В среду, 21 мая, в 18.00 собираемся на открытии выставки стрит-фотографии Павла Скворцова «365» — и отправляемся на импровизированную прогулку по Питеру!

Окинем новым взглядом Санкт-Петербург — без привычных туристических образов и воспетых в классической литературе штампов. Увидим северную столицу живым городом, наполненным непарадными, теплыми моментами повседневности.

Проект «365» родился из личной истории. Выпускник Университета кино и телевидения, кинооператор Павел Скворцов вдохновился фильмом Кшиштофа Кесьлевского «Кинолюбитель», купил компактный фотоаппарат с объективом-«блинчиком» и неожиданно заново открыл для себя любимый город. Первые же прогулки с новой камерой по зимнему Петербургу развернули перед автором богатый мир уличных сюжетов. Так появилась идея ежедневно публиковать по одной фотографии, собрав за год целостную коллекцию.

365 снимков научили спонтанности и смелости. Павел быстро отошел от привычной безопасной дистанционной фотографии, выбрав прямой контакт с людьми — героями съемок. Фотографии, вошедшие в выставку «365» в «Фотодоме», стали личным дневником наблюдений за городом и его жителями. Историей о том, как творческий эксперимент меняет взгляд на привычные вещи.

Возраст
18+