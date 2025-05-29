Тео — молодой тасманский тигр, которого считают последним представителем своего вида. Его детство прошло среди веселых кенгуру-рестлеров, которые нашли его еще младенцем с удивительным кристаллом на шее. Но однажды Тео начинают мучать странные видения о его таинственном прошлом и родной земле, которая нуждается в спасении. Вместе с новыми друзьями Тео отправляется в захватывающее приключение по Австралии, чтобы пройти через джунгли, пустыни и горы, найти свою настоящую семью и спасти родную землю от лап врага!
- Режиссёр
- Шантель Мюррей
- Продолж.
- 82 мин.
- Премьера
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2025-05-29 00:00:00 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Мультфильм, Боевик, Приключение, Фэнтези