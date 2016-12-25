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10:21, 25 декабря 2016 2 354
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СМИ опубликовали список пассажиров упавшего самолета в Сочи

СМИ опубликовали список пассажиров упавшего самолета в Сочи

Фото: Pixabay.com

СМИ опубликовали список пассажиров упавшего самолета Минобороны Ту-154 в Сочи. Борт потерпел крушение над акваторией Черного моря.

  • Буряченко Борис Борисович
  • Баловников Дмитрий Васильевич
  • Баздырев Андрей Карлович
  • Белоножко Дмитрий Михайлович
  • Валунов Роман Андреевич
  • Васин Михаил Анатольевич
  • Георгия Оганес Петрович
  • Давиденко Кирилл Андреевич
  • Денискин Сергей Иванович
  • Журавлёв Павел Васильевич
  • Закиров Радик Равилевич
  • Иванов Максим Александрович
  • Котляр Сергей Аркадьевич
  • Кочемасов Андрей Сергеевич
  • Кривцов Алексей Александрович
  • Литвяков Дмитрий Николаевич
  • Мокриков Алексей Олегович
  • Моргунов Алексей Алексеевич
  • Насибулин Жафьяр Анберович
  • Новокшанов Юрий Михайлович
  • Поляков Владимир Викторович
  • Савельев Андрей Владиславович
  • Соколовский Анатолий Владимирович
  • Тарасенко Артем Николаевич
  • Узловский Аркадий Аркадьевич
  • Халимон Владимир Леонидович
  • Штуко Александр Александрович
  • Крючков Иван Андреевич
  • Ермолино Вячеслав Иванович
  • Быков Сергей Леонидович
  • Колобродов Кирилл Александрович
  • Корзанов Олег Викторович
  • Ларионов Иван Фёдорович
  • Ляшенко Кирилл Иванович
  • Михалин Виктор Константинович
  • Старший сержант Попов Владислав Андреевич
  • Разумов Александр Александрович
  • Серов Александр Сергеевич
  • Шахов Иван Викторович
  • Арчукова Анастасия Александровна
  • Гильманова Ралина Робертовна
  • Игнатьева Надежда Владимировна
  • Клокотова Мария Александровна
  • Корзанова Екатерина Иосифовна
  • Пырьева Лилия Александровна
  • Сатарова Виктория Исраиловна
  • Трофимова Дарья Сергеевна
  • Хорошева Любовь Николаевна
  • Цвиритько Анна Игоревна
  • Шалун Ольга Юрьевна
  • Гурар Людмила Ильинична
  • Сулейманов Борис Рашидович
  • Стомер Иван Витальевич
  • Халилов Валерий Михайлович
  • Губанков Антон Николаевич
  • Бадрутдинова Оксана Тахировна
  • Сонников Андрей Валентинович
  • Гужова Любовь Александровна
  • Ивашко Алина Николаевна
  • Бродский Владимир Аркадьевич
  • Булочников Евгений Вячеславович
  • Голиков Владислав Владимирович
  • Осипов Григорий Леонидович
  • Санин Виктор Васильевич
  • Майоров Константин Владимирович
  • Хасанов А.Б.
  • Ваганов А.И.
  • Абросимов С.С.
  • Ручков Д.А.
  • Сойдов А.А.
  • Лужецкий М.В.
  • Пестов О.М.
  • Толстов Е.В.
  • Обухов П.К.
  • Суранов А.А.
  • Колосовский А.В.

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