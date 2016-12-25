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20:18, 25 декабря 2016 1 791
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Рязанка спела с группой «Калинов мост» в эфире телеканала «Россия 1»

Рязанка спела с группой «Калинов мост» в эфире телеканала «Россия 1»

Рязанка Алена Коротаева спела с группой «Калинов мост» в финале всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица». Эфир с ее выступлением показали на телеканале «Россия 1» в воскресенье, 25 декабря.

Девочка спела вместе с рок-группой песню «Родная». После исполнения члены жюри отметили ее голосовые особенности и темперамент. Солист «Калинова моста» Дмитрий Ревякин сказал, что Алена «излучает свет».

Коротаева не стала призером конкурса «Синяя птица», однако народная артистка России скрипачка и дирижер Светлана Безродная пригласила всех финалистов выступать на ее концертах.

Напомним, в предыдущем выпуске члены жюри сравнили Алену с Лидией Руслановой. Девочка является воспитанницей вокальной студии МКЦ города Сасово.

Фото сайт конкурса «Синяя птица»


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