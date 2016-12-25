Рязанка спела с группой «Калинов мост» в эфире телеканала «Россия 1»

Рязанка Алена Коротаева спела с группой «Калинов мост» в финале всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица». Эфир с ее выступлением показали на телеканале «Россия 1» в воскресенье, 25 декабря.
Девочка спела вместе с рок-группой песню «Родная». После исполнения члены жюри отметили ее голосовые особенности и темперамент. Солист «Калинова моста» Дмитрий Ревякин сказал, что Алена «излучает свет».
Коротаева не стала призером конкурса «Синяя птица», однако народная артистка России скрипачка и дирижер Светлана Безродная пригласила всех финалистов выступать на ее концертах.
Напомним, в предыдущем выпуске члены жюри
Фото