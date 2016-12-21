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21:32, 21 декабря 2016 1 920
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В Рязанском районе пропал 91-летний ветеран 1

В Рязанском районе пропал 91-летний ветеран

В деревне Ивкино Рязанского района пропал 91-летний Сергей Афонин. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «Liza Alert».

В среду, 21 декабря, мужчина вышел из дома и до сих пор его местонахождение неизвестно. По предварительным данным, может направляться в Москву.

Приметы: рост 170, серые глаза, короткая стрижка, седые волосы, лысина, среднее телосложение, не брит. Был одет в зимние валенки, фуфайку, солдатскую темно-голубую шапку-ушанку.

Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят позвонить по телефону: 8 800 700 54 52 (звонок бесплатный) или 02.


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