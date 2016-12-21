В Рязанском районе пропал 91-летний ветеран

В деревне Ивкино Рязанского района пропал 91-летний Сергей Афонин. Об этом
В среду, 21 декабря, мужчина вышел из дома и до сих пор его местонахождение неизвестно. По предварительным данным, может направляться в Москву.
Приметы: рост 170, серые глаза, короткая стрижка, седые волосы, лысина, среднее телосложение, не брит. Был одет в зимние валенки, фуфайку, солдатскую темно-голубую шапку-ушанку.
Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят позвонить по телефону: 8 800 700 54 52 (звонок бесплатный) или 02.