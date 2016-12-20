Появилось видео наезда грузовика на людей в Германии. Инцидент произошел вечером в понедельник, 19 декабря, в Берлине, передает «
Напомним, в Германии грузовик
Фото
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Появилось видео наезда грузовика на людей в Германии. Инцидент произошел вечером в понедельник, 19 декабря, в Берлине, передает «
Напомним, в Германии грузовик
Фото
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