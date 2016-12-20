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0:26, 20 декабря 2016 3 026
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Появилось видео наезда грузовика на людей в Германии 2

Появилось видео наезда грузовика на людей в Германии

Появилось видео наезда грузовика на людей в Германии. Инцидент произошел вечером в понедельник, 19 декабря, в Берлине, передает «РИА Новости».

Напомним, в Германии грузовик въехал в толпу людей на рождественском гулянии. Погибли девять человек, 50 ранены. Автомобиль раздавил один из киосков ярмарки в центре Берлина недалеко от зоопарка. Сообщается, что водителя грузовика задержали.

Фото WolfgangH


© RZN.info

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