«Дом вдали от дома». Как открывали главный рязанский долгострой

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«Я переехал в Рязань в середине девяностых, и мне кажется, что гостиница на Первомайском проспекте была всегда».
Губернатор Олег Ковалев
Да, гостиница все-таки готова. В статусе конгресс-отеля она стала 28-м объектом в сети
Московский чиновник после экскурсии по гостинице назвал ее «замечательной», а губернатор в продолжение темы непростой судьбы здания признался: «Я даже немного шокирован тем, как собственники выкручивались из той ситуации, в которую они попали. Где-то внутри у меня было некое неверие, что им удастся реализовать этот проект, поскольку здание было построено давным-давно, по старым нормам, и было необходимо привести его к нормам современным. И должен сказать, что сегодня я приятно удивлен: все-таки им удалось».
Ковалев и Сафонов стали первыми почетными пусть не постояльцами, но посетителями «АМАКС Конгресс-отеля»
Ковалев и Сафонов стали первыми почетными пусть не постояльцами, но посетителями «
Когда несколько десятков приглашенных собрались, их коротко, но емко поприветствовал Сергей Пацай. Он рассказал, что в рязанскую гостиницу вложили весь 15-летний опыт сети и здесь точно воплотится ее девиз — «Дом вдали от дома». Жаловаться на трудное «осовременивание» устаревшего здания он не стал, высказавшись лаконично: «Мы рады за Рязань, за себя, за этот вклад в город. Он дался большими трудами». «Я вижу, как много пришлось сделать дополнительной работы, связанной с переделками, нюансами, которые необходимы в гостиницах такого уровня», — немного конкретизировал перед этим заслуженный строитель Ковалев.
После ролика о всей сети гостям показали номера конгресс-отеля. Они несколькими группами прошли едва не по всем этажам, но больше всего впечатлились апартаментами с панорамными окнами и роскошным видом на город. Всего в «АМАКСе» 224 номера нескольких категорий с отличной звукоизоляцией и светонепроницаемыми шторами. Также он располагает Бизнес-центром, двумя конференц-залами, фитнес-центром, вместительным рестораном «
Одна из главных особенностей рязанской гостиницы — специально оборудованные номера для инвалидов
Одна из главных особенностей рязанской гостиницы — специально оборудованные номера для инвалидов. Их важность после личного осмотра подчеркнул Сафонов. Отдельно он отметил, что эти номера не дороже обычных.
Перед тем как сесть за столы в «Есенине», гости вышли на вечерний октябрьский воздух для участия в небольшой, но важной церемонии. На благоустраиваемой площади перед зданием заложили капсулу времени с письмом для будущего поколения рязанцев. Извлекут ее в 2030 году. Послание закладывали под взрывы фейерверка отражавшегося в окнах отеля.
Почти четвертьвековая одиссея «гостиницы на Первомайке» завершилась, но жизнь «АМАКС Конгресс-отеля» только начинается. «Теперь задача — чтобы гостиница раскрутилась и начала активно принимать гостей, в том числе и туристов, — подчеркнул Ковалев. — Мы сейчас посмотрим, какие дать преференции, чтобы оператор на начальном этапе не только тратил деньги, но и смог как можно быстрее начать окупать свои вложения. Это очень важно».
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