В Госдуме предложили заморозить тарифы ЖКХ

Депутат напомнил, что с 1 июля средняя стоимость коммунальных услуг для россиян вырастет на 11,9%. Кроме того, Минэкономразвития РФ повысило прогноз по росту тарифов ЖКХ для граждан с 1 июля 2026 года с 5,4 до 9,8%.

В Госдуме предложили заморозить тарифы ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба депутата Сергея Миронов.

Депутат напомнил, что с 1 июля средняя стоимость коммунальных услуг для россиян вырастет на 11,9%.

Кроме того, Минэкономразвития повысило прогноз по росту тарифов ЖКХ для граждан с 1 июля 2026 года с 5,4 до 9,8%.

«Мы предлагаем не поднимать, а заморозить тарифы ЖКХ и провести детальный аудит отрасли, чтобы выявить узкие места и постараться навести хотя бы элементарный порядок в нашем коммунальном хозяйстве», — заявил Миронов.