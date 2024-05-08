ВС РФ освободили Кисловку в Харьковской области

Также российские военные нанесли удар высокоточным оружием, в том числе ракетами «Кинжал», по объектам на Украине.

ВС РФ освободили Кисловку в Харьковской области и Новокалиново, в ДНР. Об этом сообщило Минобороны.

Также российские военные нанесли удар высокоточным оружием, в том числе ракетами «Кинжал», по объектам на Украине.

«Целями были объекты энергетики и предприятия ВПК, все назначенные объекты поражены. Существенно снижены возможности Украины по выпуску продукции военного назначения», — сообщили в министерстве.

Украинские военные за сутки потеряли до 1050 человек в совокупности на всех направлениях.

Среди уничтоженной за день украинской техники — очередной танк Leopard.

ПВО РФ за сутки сбила 11 украинских БПЛА, ракету ATACMS, 3 авиабомбы Hammer.