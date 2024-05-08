В Волгоградской области иномарка сбила двух школьниц
В Волгоградской области иномарка сбила двух школьниц на пешеходном переходе. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Авария произошла в среду, 8 мая, примерно в 11:00, на улице Советской в Волжском.
По предварительной информации, 46-летний водитель Hyundai Soalris наехал на девяти- и десятилетнюю школьниц. Они пересекали дорогу по пешеходному переходу.
Отмечается, что детей госпитализировали. Прокуратура взяла на контроль проверку обстоятельств ДТП, которую проводят правоохранительные органы.