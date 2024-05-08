В Волгоградской области иномарка сбила двух школьниц

В Волгоградской области иномарка сбила двух школьниц на пешеходном переходе. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Авария произошла в среду, 8 мая, примерно в 11:00, на улице Советской в Волжском.

По предварительной информации, 46-летний водитель Hyundai Soalris наехал на девяти- и десятилетнюю школьниц. Они пересекали дорогу по пешеходному переходу.

Отмечается, что детей госпитализировали. Прокуратура взяла на контроль проверку обстоятельств ДТП, которую проводят правоохранительные органы.