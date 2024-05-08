В центре Санкт-Петербурга загорелся склад

В центре Санкт-Петербурга загорелся склад. Об этом в среду, 8 мая, написало агентство ТАСС со ссылкой на местное управление МЧС.

Огонь охватил 100 квадратных метров. На тушение выезжали 5 единиц техники и 30 человек личного состава.

«Информация о возгорании по адресу: Центральный район, набережная реки Монастырки, д. 5, поступила в 17:15. Сведения о пострадавших не поступали», — говорится в сообщении ведомства.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/ВКонтакте»