В апреле в Рязанской области родились Николь, Симеон и Алтай
Всего за апрель в регионе родились 500 детей. Среди них 247 девочек и 253 мальчика.
В апреле в Рязанской области родились Николь, Симеон и Алтай. Об этом сообщает главное управление регионального ЗАГСа.
Всего за апрель в регионе родились 500 детей. Среди них 247 девочек и 253 мальчика.
Самыми популярными именами апреля среди девочек стали: Василиса, Варвара, Дарья, Ксения, Анна, Виктория, Ева, Полина, София. Среди мальчиков самыми популярными именами стали: Максим, Матвей, Михаил, Александр, Дмитрий, Иван, Илья.
Самыми редкими именами апреля стали: Аделина, Юлия, Оксана, Николь, Наталья, Маргарита, Виталина, Аниса, Алеся, Алевтина, Алтай, Юрий, Станислав, Симеон, Тихон, Игнатий, Демьян, Игорь, Василий, Анатолий.