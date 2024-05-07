В США заявили, что Россия может нанести удар по странам НАТО ядерным оружием

Мнение выразил бывший разведчик американских ВС Скотт Риттер в эфире Youtube-канала Judging Freedom.

В США заявили, что Россия может нанести удар по странам НАТО ядерным оружием. Мнение выразил бывший разведчик американских ВС Скотт Риттер в эфире Youtube-канала Judging Freedom.

Он напомнил, что Южный военный округ планирует провести учения по применению тактического ядерного оружия. По мнению Риттера, это означает, что «они собираются разбомбить к чертовой матери силы НАТО в Румынии, Польше, Германии, Франции Италии».

Экс-разведчик подчеркнул, что Запад получит ядерную войну, если он ее действительно хочет, причем «Путин не блефует, это не игра, это не шутка, это вопрос жизни и смерти для России, они ясно дали это понять с самого начала».