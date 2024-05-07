В Санкт-Петербурге неизвестный напал с ножом на мужчину

В Санкт-Петербурге неизвестный напал с ножом на мужчину из-за 1000 рублей. Об этом во вторник, 7 мая, сообщил Telegram-канал «Инцидент Россия 112 ЧП».

Злоумышленник выслеживал жертву от магазина до подъезда. Около двери он набросился на свою цель и стал хаотично наносить удары ножом, после чего покинул место преступления.

51-летний петербуржец выжил. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело.