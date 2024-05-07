В Санкт-Петербурге мужчина выпал с окна четвертого этажа

В Санкт-Петербурге мужчина выпал с окна четвертого этажа. Об этом во вторник, 7 мая, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в ночь на вторник на улице Сантьяго-де-Куба.

По информации собеседника телеканала, петербуржец хотел сходить в магазин за алкоголем, но жена была против и забрала ключи от квартиры. Тогда мужчина связал две простыни и попытался спуститься через окно, но не удержался и упал.

Обстоятельства происшествия уточняются.