В Рязани возложили цветы к мемориалам Героям Советского Союза

Речь шла о памятнике Владимиру Молодцову и мемориальной доске Алексею Ларионову.

В Рязани возложили цветы к памятнику Герою Советского Союза Владимиру Молодцову и мемориальной доске Герою Советского Союза Алексею Ларионову. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСБ.

В мероприятиях участвовали ветераны и действующие сотрудники УФСБ России по Рязанской области, сводный кадетский отряд учащихся классов пограничного профиля школы № 33, а также воспитанники Солотчинской школы-интерната для детей-сирот.

Детей с биографией героев познакомил ветеран-пограничник Алексей Стефанов.

Справка:

Владимир Александрович Молодцов (1911-1942) — уроженец Сасова. Советский разведчик, капитан государственнойбезопасности, партизан, Герой Советского Союза (посмертно). В Великую Отечественную войну руководил крупным разведывательно-диверсионным отрядом в оккупированной Одессе.

Алексей Алексеевич Ларионов (1922-2014) — уроженец Ульяновской области, полковник государственной безопасности. Удостоен звания Героя Советского Союза за мужество и героизм, проявленные при форсировании реки Неман во время освобождения Литвы в июле 1944 года. После окончания Великой Отечественной войны проходил службу в УправленииМГБ/КГБ по Рязанской области. По завершении военной карьеры работал в РКБ «Глобус».