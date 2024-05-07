В Рязани 10 улиц остались без света
Бригада РГРЭС проводит ремонтные работы. Электричество дадут в течение трех часов с момента отключения.
В Рязани 10 улиц остались без света. Об этом РЗН. Инфо сообщили в РГРЭС.
Ресурса нет по адресам:
- улица Интернациональная;
- улица Бирюзова;
- проезд Шабулина;
- улица Станкозаводская;
- Касимовское шоссе;
- улица Кальная;
- улица Новоселов;
- улица Тимуровцев;
- улица Боголюбова;
- улица Советской Армии.
Бригада РГРЭС проводит ремонтные работы. Электричество дадут в течение трех часов с момента отключения.