В Рязань поступили еще 17 новых автобусов

Они выйдут на линии уже на этой неделе.

В Рязань поступили еще 17 новых автобусов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Павел Малков.

Он отметил, что транспорт Рязань получила по программе Фонда национального благосостояния. Автобусы выйдут на линии уже на этой неделе.

«Теперь 92 из 108 ежедневно работающих автобусов — новые. Увеличилось количество автобусов большого класса, убрали назойливую рекламу, продолжается работа над расписанием», — отметил Малков.

Губернатор сообщил, что поручил минтрансу вместе с мэрией проработать участие в федеральной программе «Развитие городского наземного электрического транспорта».