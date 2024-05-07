В Рязань поступили еще 17 новых автобусов
Они выйдут на линии уже на этой неделе.
В Рязань поступили еще 17 новых автобусов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Павел Малков.
Он отметил, что транспорт Рязань получила по программе Фонда национального благосостояния. Автобусы выйдут на линии уже на этой неделе.
«Теперь 92 из 108 ежедневно работающих автобусов — новые. Увеличилось количество автобусов большого класса, убрали назойливую рекламу, продолжается работа над расписанием», — отметил Малков.
Губернатор сообщил, что поручил минтрансу вместе с мэрией проработать участие в федеральной программе «Развитие городского наземного электрического транспорта».