В Оренбургской области мужчина расчленил девушку, а после заявил о ее пропаже

В Оренбургской области мужчина убил и расчленил девушку, а после подал заявление о ее пропаже. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в Новотроицке.

Указывается, что мужчина заявил, что его возлюбленная вышла из дома и пропала. Сам он активно участвовал в поисках и помогал волонтерам и полиции.

Затем полицейские нашли женскую руку в траве за ледовым дворцом. Неподалеку нашли и голову пропавшей девушки.

Ее возлюбленного задержали. Он сознался, что убил и расчленил девушку, а части тела спрятал в разных местах. Также выяснилось, что после расправы преступник сфотографировал тело жертвы и отправил снимки подружке.

Задержанный ранее был неоднократно судим, в том числе за угрозу убийством и грабеж.