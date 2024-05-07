В Оренбурге 90-летняя пенсионерка сбила пешехода и скрылась с места ДТП

В Оренбурге 90-летняя пенсионерка сбила пешехода и скрылась с места ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Оренбургского районного суда.

По данным следствия, 90-летняя петербурженка на автомобиле Nissan двигалась задним ходом и сбила 47-летнего жителя Оренбурга. После этого женщина покинула место ДТП и скрылась.

Мужчина закрытый перелом правой голени со смещением отломков. Его травмы расценили как тяжкий вред здоровью.

Пенсионерку нашли полицейские. Ей грозит до семи лет колонии с лишением водительских прав на срок до 3 лет.