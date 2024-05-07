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В Москве и Подмосковье начался снегопад
Жители засняли летящие хлопья на фоне зеленой листвы.

В Москве и Подмосковье начался снегопад. Об этом во вторник, 7 мая, сообщили РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По его словам, все столичные метеостанции зафиксировали снег в ночь на вторник, температура опускалась до минус 0,4 градуса.

По данным синоптиков, утром сохранится пасмурная погода, низкие облака и «ливневый снег».

Напомним, ранее в Москве вернули отопление.