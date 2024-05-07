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В Краснодарском крае нашли труп полуторагодовалого мальчика с ожогами

В Краснодарском крае нашли труп полуторагодовалого мальчика с ожогами. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в хуторе Зиссермановском в воскресенье, 6 мая, в доме на улице Сибирской.

Труп мальчика обнаружили между диваном и батареей. Сообщается, что ребенок проживал вместе с 25-летней матерью, которая воспитывала его одна.

По факту обнаружения тела следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.