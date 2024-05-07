Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 07
Срд, 08
Чтв, 09
ЦБ USD 91.12 -0.19 08/05
ЦБ EUR 98.31 -0.16 08/05
Нал. USD 87.40 / 100.00 07/05 18:55
Нал. EUR 94.50 / 115.00 07/05 18:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Реквием для бродяг. Стоит ли в Рязанской области вводить эвтаназию дом...
О возможных вариантах решения вопроса с безнадорными со...
3 мая 13:36
3 577
Сезон шашлыков в магазине Победа: Вкусные праздники начинаются здесь!
24 апреля 14:42
8 043
Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которы...
В региональную программу капитального ремонта многоквар...
15 апреля 12:52
13 307
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
33 415
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Челябинской области в ДТП с «пазиком» погиб 19-летний мужчина

В Челябинской области в ДТП с «пазиком» погиб молодой человек. Об этом сообщил портал 74.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.

Авария случилась во вторник, 7 мая, в Сатке на улице Карла Маркса.

По информации ГИБДД, 55-летний водитель ПАЗа ехал по дороге, а после резко развернулся. Не ожидавший маневра 19-летний мужчина на ВАЗ-2110 врезался в заднюю часть автобуса.

«В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ от полученных травм скончался на месте происшествия. Установлено, что автобус ПАЗ был не на маршруте, без пассажиров», — рассказали в ГАИ.