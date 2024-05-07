В Челябинской области в ДТП с «пазиком» погиб 19-летний мужчина

В Челябинской области в ДТП с «пазиком» погиб молодой человек. Об этом сообщил портал 74.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.

Авария случилась во вторник, 7 мая, в Сатке на улице Карла Маркса.

По информации ГИБДД, 55-летний водитель ПАЗа ехал по дороге, а после резко развернулся. Не ожидавший маневра 19-летний мужчина на ВАЗ-2110 врезался в заднюю часть автобуса.

«В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ от полученных травм скончался на месте происшествия. Установлено, что автобус ПАЗ был не на маршруте, без пассажиров», — рассказали в ГАИ.