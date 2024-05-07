Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 07
Срд, 08
Чтв, 09
ЦБ USD 91.12 -0.19 08/05
ЦБ EUR 98.31 -0.16 08/05
Нал. USD 87.40 / 100.00 07/05 16:55
Нал. EUR 94.50 / 115.00 07/05 16:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Реквием для бродяг. Стоит ли в Рязанской области вводить эвтаназию дом...
О возможных вариантах решения вопроса с безнадорными со...
3 мая 13:36
3 456
Сезон шашлыков в магазине Победа: Вкусные праздники начинаются здесь!
24 апреля 14:42
7 942
Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которы...
В региональную программу капитального ремонта многоквар...
15 апреля 12:52
13 201
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
33 311
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Рязанская шоколадная фабрика «Верность качеству» создаст новые рабочие места

На рязанской кондитерской фабрике «Верность качеству», участнике нацпроекта «Производительность труда», открылась новая производственная линия. Это стало возможным благодаря поддержке Госфонда развития промышленности Рязанской области по программе «Региональный заем».

Новая линия будет работать круглосуточно, что позволит дополнительно обрабатывать 35-40 тонн шоколада в сутки и создаст более 30 новых рабочих мест.

«Верность качеству» ― российский производитель премиального шоколада и конфет. Компания присоединилась к нацпроекту «Производительность труда» в 2020 году.

В качестве пилотного участка выбрали процесс производства шоколадных конфет «Ассорти» на линии «Метра». Внедрять бережливое производство сотрудникам фабрики помогали эксперты Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса.

За полгода работы время протекания рабочих процессов сократилось на 11%, незавершенное производство ― на 13%, а выработка увеличилась на 24%.

Напомним, национальный проект «Производительность труда» предусматривает финансовую поддержку предприятий обрабатывающей промышленности Фондом развития промышленности.