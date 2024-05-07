Названа ключевая задача пятого президентского срока Путина

По словам Орлова, одна из ключевых задач пятого президентского срока Путина — завершение СВО.

Названа ключевая задача пятого президентского срока Путина. Ее назвал директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с URA.RU.

По словам Орлова, одна из ключевых задач пятого президентского срока Путина — завершение СВО.

Он отметил, что это позволит преодолеть «точку бифуркации, в которой оказалась страна, и выстроить устойчивую к внешним вызовам систему».

Напомним, 7 мая Владимир Путин вступил в должность президента РФ на шестилетний срок.