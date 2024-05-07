На Славянском проспекте в Рязани водитель «Шевроле» сбил 69-летнюю женщину
Ее госпитализировали.
На Славянском проспекте в Рязани водитель «Шевроле» сбил 69-летнюю женщину. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
ДТП случилось в понедельник, 6 мая, вблизи дома № 3 по улице Славянский проспект. По предварительной информации, 25-летний рязанец, управляя автомобилем Chevrolet Clan сбил 69-летнюю жительницу Рязани.
В результате женщина получила травмы. Ее госпитализировали.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.