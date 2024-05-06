ВС России взяли под контроль два населенных пункта в ДНР и Харьковской области

Освободили деревню Соловьево и село Котляровка.

ВС России взяли под контроль два населенных пункта в ДНР и Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Отмечается, что российские войска освободили деревню Соловьево в ДНР и село Котляровка в Харьковской области.

Кроме того, средства ПВО сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины.

За сутки черноморский флот уничтожил пять украинских морских дронов.