ВС России взяли под контроль два населенных пункта в ДНР и Харьковской области
Освободили деревню Соловьево и село Котляровка.
ВС России взяли под контроль два населенных пункта в ДНР и Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
Отмечается, что российские войска освободили деревню Соловьево в ДНР и село Котляровка в Харьковской области.
Кроме того, средства ПВО сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины.
За сутки черноморский флот уничтожил пять украинских морских дронов.