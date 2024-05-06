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В Тамбове ФСБ предотвратила теракты, подготовленные по указу спецслужб Украины

В Тамбове сотрудники ФСБ предотвратили теракты, которые готовились по заданию спецслужб Украины. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщили РИА Новости.

Гражданин России был замечен работниками РЖД, когда прятал неизвестные предметы недалеко от вокзала. Охрана сумела задержать подозрительного мужчину. Саперы обнаружили на месте два взрывных устройства.

Россиянин признался, что получил задание от кураторов украинских спецслужб. Он должен был взорвать здания областного и арбитражного судов.