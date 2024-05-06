В Ставропольском крае ребенок погиб, играя с воздушным змеем

В Ставропольском крае мальчик погиб, играя с воздушным змеем. Об этом сообщил мэр Георгиевска Андрей Зайцев в Telegram-канале.

Уточняется, что трагедия случилась, когда мальчик запустил игрушку. Веревка зацепилась за уличный кабель, и ребенка убило током. При этом возраст погибшего мальчика не раскрывается.

«По предварительным данным правоохранительных органов и медиков, к фатальным последствиям привело то, что воздушный змей был прикреплен на металлический провод, обладающий высокой проводимостью электричества», — заявил Зайцев.