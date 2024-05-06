В Санкт-Петербурге актер «Ментовских войн» Александр Майоров пострадал в ДТП

В Санкт-Петербурге актер «Ментовских войн» Александр Майоров пострадал в ДТП. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Авария произошла в воскресенье, 5 мая, примерно в 21. Водитель за рулем Subaru Forester, двигался по Приморскому шоссе и наехал на пешехода, который пересекал дорогу в неположенном месте. В результате актера, нарушившего ПДД госпитализировали в тяжелом состоянии.

Александр Майоров озвучивал героя Леонардо Ди Каприо в фильме «Титаник», а также снимался в сериалах «Шеф-2» и «Ментовские войны.