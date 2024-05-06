В Рязанской области полицейские проверят соблюдение ПДД при перевозке детей

За нарушение правила предусмотрен штраф в размере трех тысяч рублей.

В понедельник, 6 мая, в Рязанской области полицейские проверят соблюдение ПДД при перевозке детей.

Напомним, что перевозить детей младше семи лет лет в автомобиле и кабине грузового автомобиля можно только с использованием детских удерживающих систем, соответствующих росту и весу ребенка.

За нарушение правила предусмотрен штраф в размере трех тысяч рублей.