В Рязани прошла сдача комплекса ГТО среди лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Рязани прошла сдача комплекса ГТО среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает региональное министерство спорта.

Отмечается, что мероприятие организовали в манеже «Юность». Более 60 детей пробовали свои силы, стремясь выполнить упражнения.

Приветствовал участников начальник отдела министерства физической культуры и спорта Рязанской области Игорь Хавронин, он пожелал всем удачного выполнения нормативов на знаки отличия.

Участники выполняли подходы по бегу, отжиманиям, метанию, наклонам, прыжкам с места и сгибанию/разгибанию туловища из положения лежа на спине.