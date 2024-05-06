В Рязани на проект ремонта исторического здания минздрава выделили 5,5 миллиона

Работы выполнят по 30 ноября 2024 года.

В Рязани разработают проектную документацию по ремонту объекта культурного наследия «Здание богадельни Титовых» на улице Свободы, дом № 32, где находится региональный минздрав. Соответствующую информацию разместили на сайте госзакупок.

Заказчик — «Имущественный комплекс Рязанской области». Начальная цена контракта составляет пять миллионов 532 тысячи 864 рубля.

Подрядчик должен предусмотреть в проекте ремонт фасада, крыши, ограждения со стороны улицы Свободы, наружного освещения. Также ему необходимо продумать благоустройство территории, место проезда для транспорта, стоянку, систему безопасности.

Как указано в документах, архитектурный облик здания разработают в едином стиле.

Работы выполнят по 30 ноября 2024 года.

Фотография «Яндекс.Карты».