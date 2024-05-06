В Новосибирской области подросток пытался изнасиловать восьмилетнюю девочку

В Новосибирской области подросток пытался изнасиловать восьмилетнюю девочку. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщил Telegram-канал «Инцидент Россия 112 ЧП».

Ситуация произошла в Ордынском. По предварительной информации, 15-летний юноша отвел школьницу в переулок и надругался над ней.

Следователи возбудили дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Отмечается, что ранее подросток не попадал в поле зрения правоохранительных органов.