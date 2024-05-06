В Новосибирске подросток с ножом напал на охранника храма накануне Пасхи

В Новосибирске подросток с ножом напал на охранника храма накануне Пасхи. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, нападение на храм произошло вечером 3 мая. Молодой человек в маске забежал в храм в честь иконы Божией Матери «Знамение — Абалацкая» на улице Богдана Хмельницкого. Его попытался задержать охранник, после чего мужчина бросился на него с ножом.

Сторож успел нажать тревожную кнопку и отбиться от нападавшего. При этом нападавший успел ранить охранника в голову и ключицу. Подозреваемого задержали прибывшие полицейские. Им оказался 16-летний подросток.

Материалы по нападению переданы в следственный комитет.